Cronaca

PASTENE OMICIDIO
Cronaca

Pastene, tragedia a Ferragosto: pensionato uccide la moglie e tenta il suicidio

Redazione
Pastene, 16 Agosto - È trascorso nel dramma un tranquillo pomeriggio di Ferragosto a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo,
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Cronaca

Nola, tragedia sulla linea Av: muore 27enne

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Nola, 14 Agosto - Una tragedia nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto ha scosso le comunità di
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Tragedia nel Volturno: 17enne si tuffa per sfuggire al caldo e muore inghiottito dal fiume

Giovanni Pio Battaglino
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Schianto infernale sulla Telesina: frontale tra Suv e furgone, tre feriti estratti dalle lamiere

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Paura a Secondigliano durante la Notte bianca: spari in strada tra la folla, tre bossoli a terra

Redazione
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Grumo Nevano, violenta aggressione in piazza: anziano in prognosi riservata, arrestato 18enne per tentato omicidio

Redazione

Comuni

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Bellizzi, Claudio Amendola al Premio Fabula

Redazione
Il grande attore e regista è uno dei big della
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Comuni

Marigliano senza ombra: la villa comunale diventa un’isola di calore

Redazione
La villa senza alberi, Marigliano boccheggia: “Restituite il verde alla
1. Padre Alexander Kolbe Polonia 1894 Campo di Sterminio di Auschwitz 14.8.1941

San Massimiliano Kolbe, 85 anni dopo il martirio: il ricordo dalla comunità di Brusciano

Antonio Castaldo
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Baronissi, il Comune guida la rete dei Comuni e conquista 734 mila euro: finanziati gli arredi innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia

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Marigliano, rimosso un tabernacolo votivo settecentesco: la Soprintendenza accerta la rimozione

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Palma Campania – Tradizione, sapori e novità: il borgo di Vico si veste a festa per “In Vico Veritas 2026”

Adelina Mauro
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Fiume Sarno, grande riscontro per la giornata di pulizia: istituzioni, associazioni e operatori insieme per la tutela del territorio

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A Sant’Agnello l’omaggio a Franco Battiato con l’International Symphony Orchestra e la jazz band “La Cruna del Lago”

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Politica

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Basilicata, 951 alberi abbattuti per una pista da sci di plastica. Borrelli e Lettieri: “La montagna non è Gardaland. Chiarezza su autorizzazioni e fondi pubblici”

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Napoli, 16 Agosto - "Abbattere 951 alberi nel cuore del Parco nazionale dell'Appennino Lucano, in un'area sottoposta a particolari tutele
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Pozzuoli, dopo la truffa dei viaggi fantasma arriva la solidarietà per Mathias. Borrelli: “Un’agenzia seria pagherà il viaggio negli Stati Uniti al giovane ballerino”

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Napoli, 14 Agosto - Dopo la denuncia sulla vicenda della sedicente agenzia di viaggi dell'area flegrea, accusata da centinaia di
fine vita

Campania, fine vita. Villano (PD): “Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata conferma che non c’è più il tempo dei rinvii”

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Campania, Consiglio Regionale: il 27 agosto seduta dedicata al bradisismo

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Campania, Rostan e Grimaldi (Lega): “Su graduatoria percorsi turistici e culturali intervenga la Commissione Trasparenza”

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Campi Flegrei, Buonajuto (Casa Riformista): “Superare battaglie di partito, serve legge speciale”

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Cultura

Napoli, alla Feltrinelli il libro di Iovino sui 100 anni del Napoli

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Napoli, 5 Agosto - "E' un libro per tutti, ma soprattutto per le nuove generazioni di tifosi. Non possono ignorare
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Procida, “L’imperatrice di fronte al mare”: al via la presentazione del nuovo libro di Rino Scotto di Gregorio

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Domenica la prima presentazione del libro con rappresentazione teatrale Procida, 5 Agosto - Si terrà a Procida la prima presentazione
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Napoli, alla Feltrinelli “Un secolo azzurro” di Alessandro Iovino

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Premio alla Carriera a Francesca Patitucci: una vita dedicata alla poesia e alla promozione della cultura

Adelina Mauro
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La Parigina e il volto dell’origine: Cnosso, il mito e la ricerca dell’essere nell’opera di Angela Anzalone

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Joseph Beuys e la sua eredità a Capri: apre a Villa Rosa la mostra “R.O.S.A.”

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SHR Miner offre servizi gratuiti di cloud mining per i possessori di BTC, XRP e DOGE, con guadagni potenziali fino a 6.770 USD o anche superiori.

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